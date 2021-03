ജനാധിപത്യത്തിന് തുടര്‍ച്ച വേണം

നാല്‍പതും അമ്പതും വര്‍ഷം ഒരേ വ്യക്തി ഒരേ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്ത നാടുവാഴിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതില്‍ എന്ത് ജനാധിപത്യമാണുള്ളത്. ഒരു നേതാവിന്റെ പതനത്തോടെ ഒരു രാജ്യമോ ഒരു സംസ്ഥാനമോ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമോ അറബിക്കടലില്‍ താണു പോകില്ല. ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കില്‍ നമ്മുടെ ജനങ്ങള്‍ കുറെക്കൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത കൈവരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Posted on: March 10, 2021 2:29 pm | Last updated: March 10, 2021 at 2:30 pm