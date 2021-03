സംവരണം: കോടതി ഇടപെടലില്‍ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്‌

സംവരണത്തിന് 50 ശതമാനം പരിധി വെക്കണമെന്ന നിഷ്‌കര്‍ഷ നീതിന്യായ പരിശോധനക്ക് വെക്കുന്നത് തികച്ചും സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. അതോടൊപ്പം ഫെഡറലിസത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേള്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതും ശരിയായ ചുവടുവെപ്പാണ്.

