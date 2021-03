ആര് തിരിച്ചുകൊടുക്കും ഇവരുടെ നഷ്ടജീവിതം?

ദശാബ്ദങ്ങള്‍ ജയിലില്‍ കിടന്ന ഒരു വ്യക്തി നിരപരാധിയാണെന്നു വ്യക്തമായി ജയില്‍ മോചിതനാകുമ്പോള്‍, അവന്റെ ജിവിതത്തിലെ വസന്ത കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കടന്നിട്ടുണ്ടാകും. ജയിലില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്ന കാലയളവിലെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹരാണ് ഇത്തരം തടവുകാര്‍.

