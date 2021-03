ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതിയോട് ഇരയെ വിവാഹം കഴിക്കാമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ദെ

Posted on: March 8, 2021 3:42 pm | Last updated: March 8, 2021 at 3:42 pm