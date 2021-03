ആവശ്യം പരിഗണിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്

ആവശ്യം പരിഗണിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്

Posted on: March 7, 2021 8:52 am | Last updated: March 7, 2021 at 8:52 am