സ്വന്തം ഭാര്യ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറച്ചുവെച്ച് കോടിയേരി തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുവെന്ന് ചെന്നിത്തല

Posted on: March 6, 2021 7:52 pm | Last updated: March 6, 2021 at 7:52 pm