രാജ്യത്തെ പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകളില്‍ 86.37 ശതമാനവും കേരളമടക്കം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്ന് കേന്ദ്രം

Posted on: February 28, 2021 8:09 pm | Last updated: February 28, 2021 at 8:09 pm