താക്കോൽ സർക്കാറിലേക്ക്?

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

Posted on: February 28, 2021 5:00 am | Last updated: February 27, 2021 at 11:29 pm