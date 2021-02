നടന്നത് കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന; മന്ത്രി ജെ മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ രാജിവെക്കണം: രമേശ് ചെന്നിത്തല

Posted on: February 24, 2021 12:05 pm | Last updated: February 24, 2021 at 12:05 pm