വിവാദത്തിലെ നെല്ലും പതിരും

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനൊരു ധാരണാ പത്രമുണ്ടാക്കാന്‍, സര്‍ക്കാറിന്റെ അനുവാദം വേണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ, സഹസ്ര കോടികളുടെ ഇടപാടിന്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോള്‍, അത് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുടരുന്ന നയത്തിന് ചേരുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുണ്ട്. അതുണ്ടായില്ലെന്നത്, ഇടത് ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്‍ക്കാറിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമാണ്.

Posted on: February 24, 2021 4:02 am | Last updated: February 23, 2021 at 11:56 pm