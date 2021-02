പതിമൂന്ന്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ മാതാവും രണ്ടാനച്ഛനും ഉള്‍പ്പെടെ എട്ട് പ്രതികള്‍ക്ക് തടവ് ശിക്ഷ

Posted on: February 23, 2021 11:23 pm | Last updated: February 23, 2021 at 11:23 pm