കുത്തകകള്‍ കടലിലും നങ്കൂരമിറക്കുന്നു

കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ ഫിഷറീസ് നയം ഈ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യവത്കരണത്തിന് മുതിരുന്നതാണ്. കാര്‍ഷിക രംഗം കുത്തകകള്‍ക്ക് തീറെഴുതുന്നു എന്ന വിമര്‍ശം ശക്തമാകുകയും രാജ്യത്തൊട്ടാകെ കര്‍ഷക സമരങ്ങള്‍ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്സ്യബന്ധന-അനുബന്ധ മേഖലകളെയും സ്വകാര്യ കുത്തകകള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇറങ്ങുന്നത്.

Posted on: February 22, 2021 7:46 am | Last updated: February 22, 2021 at 7:46 am