പ്രാദേശിക താരങ്ങള്‍ ഇല്ല; ഹൈദരാബാദില്‍ ഐപിഎല്‍ നടത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ടിആര്‍എസ് എംഎല്‍എയുടെ ഭീഷണി

Posted on: February 21, 2021 4:48 pm | Last updated: February 21, 2021 at 4:48 pm