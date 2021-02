ക്രൈസ്തവ സഭ സ്ഥിരം വോട്ടുബേങ്കല്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇടയലേഖനങ്ങള്‍ ഇറക്കില്ല: കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി

Posted on: February 20, 2021 12:32 pm | Last updated: February 20, 2021 at 12:32 pm