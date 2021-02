ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളോട് നീതി കാട്ടിയത് യുഡിഎഫ്; പിണറായിക്ക് മറുപടിയില്ല: ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി

Posted on: February 17, 2021 10:18 am | Last updated: February 17, 2021 at 10:18 am