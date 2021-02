ഷായുടെ വിഭജന മന്ത്രങ്ങള്‍

വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമായ ഒരു നിയമം മുന്‍നിര്‍ത്തി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ അധികാരത്തിലേക്കെത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടേത്. അതിനപ്പുറം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ലല്ലോ.

Posted on: February 16, 2021 4:02 am | Last updated: February 16, 2021 at 1:08 am