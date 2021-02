പസഫിക്ക് സമുദ്രത്തില്‍ വന്‍ ഭൂകമ്പം; ന്യൂസിലന്‍ഡ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

Posted on: February 10, 2021 8:51 pm | Last updated: February 10, 2021 at 8:51 pm