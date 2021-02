സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയര്‍ന്നിട്ടില്ല; സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താന്‍ ശ്രമം: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: February 10, 2021 7:15 pm | Last updated: February 10, 2021 at 7:15 pm