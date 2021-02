വാഹനപരിശോധന: തെറ്റും ശരിയും

വാഹന പരിശോധനയുടെ പേരില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകള്‍ പാസ്സാക്കിയെടുത്ത നിയമങ്ങളാണ് അവര്‍ നടപ്പാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ ന്യായമായും വിമര്‍ശിക്കപ്പെടേണ്ടത് കാലാനുസൃതമല്ലാത്ത നിയമങ്ങളെയും കാലാനുസൃതമായ നിയമ നിര്‍മാണത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത സര്‍ക്കാറുകളെയുമാണ്.

Posted on: February 9, 2021 4:02 am | Last updated: February 9, 2021 at 12:51 am