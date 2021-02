കൊവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച 550 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടപ്പിച്ചു

Posted on: February 8, 2021 9:22 pm | Last updated: February 8, 2021 at 9:22 pm