കളമശ്ശേരിയില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് തൊഴിലാളിക്ക് പരുക്ക്

Posted on: February 5, 2021 3:10 pm | Last updated: February 5, 2021 at 3:10 pm