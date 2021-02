‘മാപ്പല്ല ഒരു കോപ്പും പറയില്ല’; ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക അധിക്ഷേപം

Posted on: February 4, 2021 3:24 pm | Last updated: February 4, 2021 at 3:24 pm