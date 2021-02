‘സിപിഎമ്മുകാര്‍ക്കില്ലാത്ത വിഷമം കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കെന്തിന്’; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശത്തിലുറച്ച് കെ സുധാകരന്‍

Posted on: February 4, 2021 12:53 pm | Last updated: February 4, 2021 at 12:54 pm