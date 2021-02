ബജറ്റ് സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തെ കരകയറ്റില്ലെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

Posted on: February 1, 2021 9:48 pm | Last updated: February 1, 2021 at 9:48 pm