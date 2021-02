കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; പതിവുപോലെ കോർപറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Posted on: February 1, 2021 7:42 pm | Last updated: February 1, 2021 at 7:42 pm