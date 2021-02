സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 20ഉം വാണിജ്യ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 15ഉം വര്‍ഷം ആയുസ്സ്; വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Posted on: February 1, 2021 6:40 pm | Last updated: February 1, 2021 at 7:24 pm