മേധാ പട്കറിനെതിരെയും കേസ്; കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് എ ഐ കെ എസ് സി സി

Posted on: January 27, 2021 7:39 pm | Last updated: January 27, 2021 at 7:39 pm