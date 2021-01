2021 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജി ഡി പി എട്ട് ശതമാനം ഇടിയുമെന്ന് ഐ എം എഫ്

