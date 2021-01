ഭരണഘടന ജനങ്ങളിലൂടെ

ഇന്ത്യയില്‍ വരുന്ന അരുതായ്മകള്‍ക്ക് ഭരണഘടനയെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകില്ല എന്ന് അംബേദ്കര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യര്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് അത്തരം വിഭാഗീയതകള്‍. പരസ്പര വിശ്വാസങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഭരണഘടന മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ സ്വാര്‍ഥതക്കും ഇച്ഛക്കും വേണ്ടി അവയെ ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

