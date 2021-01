ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച കൊവിഡ് വകഭേദം കൂടുതല്‍ മാരകമായേക്കാമെന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്: ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍

Posted on: January 23, 2021 9:34 am | Last updated: January 23, 2021 at 9:34 am