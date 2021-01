ഇന്ത്യ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചു; ആദ്യ കയറ്റുമതി ബ്രസീലിലേക്കും മൊറോക്കയിലേക്കും

Posted on: January 23, 2021 6:32 am | Last updated: January 23, 2021 at 7:33 am