ആള്‍മറ കെട്ടുന്നതിനിടെ കിണറിടിഞ്ഞ് വീണ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Posted on: January 21, 2021 3:19 pm | Last updated: January 21, 2021 at 3:19 pm