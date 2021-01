കെ വി തോമസ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുവന്നാല്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യും; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സിപിഎം

Posted on: January 20, 2021 2:40 pm | Last updated: January 20, 2021 at 2:40 pm