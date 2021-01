കൊവിഡാനന്തരവും സമരങ്ങള്‍ വേണം

ഡല്‍ഹി കൊവിഡിന്റെ കൂത്തരങ്ങായി മാറി മരണം വിതക്കുമ്പോള്‍ പോലും അതിനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ ആദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നഗരത്തിലെ കലാലയങ്ങളുടെ മതിലുകളിലും ചുവരുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന ചുവരെഴുത്തുകൾ മായ്ച്ചുകളയുക എന്നതായിരുന്നു. ആ സമരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഓര്‍മകളെ അവര്‍ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നര്‍ഥം.

Posted on: January 12, 2021 4:01 am | Last updated: January 12, 2021 at 12:37 am