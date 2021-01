വംശീയാധിക്ഷേപം നോട്ടൗട്ട്

പരിഷ്‌കാരം ലോകജനതയില്‍ നല്ലൊരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും വസ്ത്രധാരണത്തിലും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിലും ഒതുങ്ങുന്നുവെന്നും മനസകങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പ്രാകൃതമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സിറാജിനും ജസ്പ്രീത് ബുംറക്കും നേരേ കാണികളില്‍ ചിലര്‍ നടത്തിയ വംശീയാധിക്ഷേപം.

January 12, 2021