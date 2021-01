വീട്ടമ്മമാരുടെ അധ്വാനമൂല്യം നിസ്സീമം

ഫാക്ടറികളിലെയും ഓഫീസുകളിലെയും ജോലി ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറാണെങ്കില്‍ വീട്ടമ്മമാരുടെ ജോലിക്ക് സമയ പരിധിയില്ല. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താത്പര്യങ്ങള്‍ മാനിച്ച്, കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും നിരന്തരം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മാപിനിയിലും അളക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ് ഇവരുടെ ജോലി.

Posted on: January 9, 2021 11:16 am | Last updated: January 9, 2021 at 11:16 am