കൊവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ ഇന്നോ നാളെയോ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തും; വിതരണം പൂനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്

Posted on: January 7, 2021 4:47 pm | Last updated: January 7, 2021 at 4:47 pm