സംസ്ഥാനത്ത് നാല്‌ ജില്ലകളില്‍ കൊവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം

Posted on: January 6, 2021 6:40 am | Last updated: January 6, 2021 at 7:21 am