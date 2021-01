കൊവാക്‌സിന്‍: ആശങ്കകള്‍ ദൂരീകരിക്കണം

രാജ്യം തദ്ദേശീയമായി വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചുവെന്നത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണെങ്കിലും അത് തീര്‍ത്തും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവൂ. അതുവരെയും കൊവിഷീല്‍ഡ് വിതരണത്തില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.

Posted on: January 5, 2021 4:01 am | Last updated: January 5, 2021 at 1:01 am