വാക്‌സിനിൽ ഇത്ര ധൃതിയെന്തിന്?

പ്രതിരോധ മരുന്ന് അടിയന്തരമായി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തെ കച്ചവട വിപുലീകരണത്തിന് കമ്പനികള്‍ സമര്‍ഥമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെ കരുതണം. അതിനെ ഭരണകൂടം പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നും.

Posted on: January 4, 2021 5:00 am | Last updated: January 3, 2021 at 11:18 pm