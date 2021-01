വീണ്ടും നമുക്ക് നേരെ ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകളും വ്യക്തികളും രാജന്റെ മക്കൾക്ക് വീട് വെച്ചുനൽകാം എന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജപ്തി നടപടികൾക്ക് വരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് മനുഷ്യത്വത്തോടെ പെരുമാറാനും മനഃശാസ്ത്രപരമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയണമെന്ന ആവശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി ഉയരുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് നേരെ രാജന്റെ മകൻ ചൂണ്ടിയ വിരൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാരണമാകട്ടെ.

