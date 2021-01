ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തരീം

ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള പുരാതന കഥകൾ പറയാനുണ്ട് തരീം നഗരത്തിന്. പഴയ ഹളർമൗത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഈ നഗരം ഇസ്‌ലാമിക മുന്നേറ്റത്തിന് മുമ്പ് കിൻഡ രാജ ഭരണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു.

യാത്രാനുഭവം

Posted on: January 3, 2021 10:01 am | Last updated: January 2, 2021 at 3:07 pm