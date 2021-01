സഊദിയില്‍ ഫ്‌ളാറ്റിന് തീപ്പിടിച്ച് മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Posted on: January 1, 2021 10:13 pm | Last updated: January 1, 2021 at 10:13 pm