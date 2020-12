സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5,215 പേർക്ക് കൊവിഡ്; ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തിയ 32 പേർക്ക് രോഗം

Posted on: December 31, 2020 5:55 pm | Last updated: December 31, 2020 at 6:00 pm