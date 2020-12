എത്രകാലം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാം കര്‍ഷകരെ?

അഞ്ചാഴ്ച പിന്നിട്ട കര്‍ഷക സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വര്‍ഷത്തെ അവസാന മന്‍ കി ബാത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ കര്‍ഷക പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമര്‍ശവും അതിലുണ്ടായില്ല.

Posted on: December 29, 2020 4:01 am | Last updated: December 29, 2020 at 12:52 am