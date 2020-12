ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹി ജല ബോര്‍ഡ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ രാഘവ് ഛദ്ദയുടെ ഓഫീസ് ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തകര്‍ത്തു. എ എ പി നേതാവ് കൂടിയാണ് ഛദ്ദ. കര്‍ഷക സമരത്തെ പാര്‍ട്ടി പിന്തുണക്കുന്നതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് എ എ പി പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷകരുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ബി ജെ പി അക്രമികള്‍ നല്‍കിയതായി ഛദ്ദ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്ന് അധികം വൈകാതെ കര്‍ഷക സമരത്തെ ശക്തമായി അനുകൂലിച്ച് കെജ്രിവാള്‍ രംഗത്തെത്തി. അവസാനശ്വാസം വരെ തന്റെ പാര്‍ട്ടിയും സര്‍ക്കാറും കര്‍ഷകരെ പിന്തുണക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല. ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങളില്‍ വീണുപോകരുതെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കര്‍ഷകരെ പൂര്‍ണമായും പിന്തുണക്കണം. കെജ്രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

BJP goons have attacked the @DelhiJalBoard headquarters. My entire office has been vandalized. Staff has been threatened. pic.twitter.com/iEwhaGBYRB

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 24, 2020