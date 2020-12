തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപ്പിടിച്ചു; യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു

Posted on: December 21, 2020 11:04 pm | Last updated: December 21, 2020 at 11:04 pm