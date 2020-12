വര്‍ഗീയത വേരിറക്കുമ്പോള്‍ തോല്‍ക്കുന്നതാര്?

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാല്‍ ഇടത്, ഐക്യ മുന്നണികള്‍ക്കും അവകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സി പി എമ്മിനും കോണ്‍ഗ്രസിനും ആപത്ശങ്ക സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലത്തില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വ വര്‍ഗീയത വേരുകള്‍ ആഴ്ത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണത്.

Posted on: December 21, 2020 5:00 am | Last updated: December 20, 2020 at 11:34 pm