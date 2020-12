കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ആരൊക്കെ പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരും?

പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കേരളത്തില്‍ കുറച്ചു കൂടി ആഴത്തില്‍ നടക്കേണ്ടതാണ്.

Posted on: December 21, 2020 5:00 am | Last updated: December 20, 2020 at 11:28 pm