താങ്ങാവുന്ന ചികിത്സാ നിരക്ക് പൗരന്റെ മൗലികാവകാശം

പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം. അതാണ് കോടതി ഉണർത്തിയത്.

Posted on: December 20, 2020 5:00 am | Last updated: December 19, 2020 at 11:22 pm